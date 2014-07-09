ЗМІ: Порошенко призначить відповідальним за реформи гендиректора "Microsoft Україна"

Як повідомляє ZN.UA з посиланням на джерело в АП, першочергове завдання Дмитра Шимківа на новій посаді - виписати структуру АП як максимально ефективну і працездатну.

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Джерело зазначило, що повноваження Дмитра Шимківа будуть схожі з повноваженнями заступника голови АП часів Віктора Януковича Ірини Акімової, однак сфера його діяльності буде охоплювати не лише економічні реформи, але й більш широкий спектр питань.

Нагадаємо, генеральний директор "Microsoft Україна" став відомий широкій громадськості завдяки підтримці Євромайдану - у грудні 2013 року він взяв відпустку за свій рахунок і приєднався до акцій протесту в центрі Києва.

Дмитро Шимків народився в 1975 році. У 1997 році закінчив університет "Львівська політехніка", отримавши диплом у сфері радіоелектроніки, інформаційних технологій та телекомунікацій.

У 1998 році Дмитро Шимків переїхав до Копенгагена, де працював в компанії ALTA Copenhagen. Після повернення в Україну в 2000 році заснував компанію Alfa Team, яку через 2 роки продав датській корпорації ALTA A/S. У 2007 році Дмитро Шимків зайняв посаду директора з продажів у корпоративному сегменті компанії "Microsoft Україна", а у 2009 році був призначений генеральним директором представництва.