Перші призначення Порошенка: Ложкін - глава АП, Березенко - голова ДУСі
Сьогодні новообраний Президент України Петро Порошенко призначив нових людей на посади глави та заступника глави АП, керівника ДУСі, першого помічника та прес-секретаря Президента. Відповідні укази від 10 червня 2014 року розміщено на сайті Президента України.
Главою Адміністрації президента України призначено Бориса Ложкіна.
Борис Ложкін - український підприємець, засновник UMH group, мультимільйонер, що входить до списку 30-ти найбільш впливових медіа-менеджерів СНД, член правління Всесвітньої газетної асоціації, що складається з 76 національних асоціацій газетних, 12 новинних агентств, 10 регіональних прес-організацій та окремих керівників газет у 100 країнах світу.
Першим заступником глави Адміністрації президента України призначено Геннадія Зубка.
Геннадій Зубко є народним депутатом України, членом фракції «Батьківщина». До цього він виконував функції керівника ДУСі.
Зубко отримував освіту в НТУУ КПІ, КІБІ, Києво-Могилянській академії, а також у Північно-західному Університеті Чикаго.
На посаду керівника Державного управління справами Президент призначив Сергія Березенка.
Сергій Березенко – колишній депутат Київради з Блоку Леоніда Черновецького. Раніше також був членом Української республіканської партії «Собор».
На посаду прес-секретаря Президента Петро Порошенко призначив Святослава Цеголка.
Святослав Цеголко - український тележурналіст, телеведучий. Із січня 2007 року - ведучий програми «Час» на «5 каналі». Також був визнаний найкращим репортером періоду Помаранчевої революції за версією "Телетріумф".
Першим помічником Президента Порошенко призначив Юрія Оніщенка.
Іншим своїм указом він звільнив Оніщенка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Норвегія. Раніше Оніщенко обіймав посаду заступника Постійного представника України при ООН.