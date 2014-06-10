Перші призначення Порошенка: Ложкін - глава АП, Березенко - голова ДУСі

Главою Адміністрації президента України призначено Бориса Ложкіна.

Борис Ложкін - український підприємець, засновник UMH group, мультимільйонер, що входить до списку 30-ти найбільш впливових медіа-менеджерів СНД, член правління Всесвітньої газетної асоціації, що складається з 76 національних асоціацій газетних, 12 новинних агентств, 10 регіональних прес-організацій та окремих керівників газет у 100 країнах світу.

Першим заступником глави Адміністрації президента України призначено Геннадія Зубка.

Геннадій Зубко є народним депутатом України, членом фракції «Батьківщина». До цього він виконував функції керівника ДУСі.

Зубко отримував освіту в НТУУ КПІ, КІБІ, Києво-Могилянській академії, а також у Північно-західному Університеті Чикаго.

На посаду керівника Державного управління справами Президент призначив Сергія Березенка.

Сергій Березенко – колишній депутат Київради з Блоку Леоніда Черновецького. Раніше також був членом Української республіканської партії «Собор».

На посаду прес-секретаря Президента Петро Порошенко призначив Святослава Цеголка.

Святослав Цеголко - український тележурналіст, телеведучий. Із січня 2007 року - ведучий програми «Час» на «5 каналі». Також був визнаний найкращим репортером періоду Помаранчевої революції за версією "Телетріумф".

Першим помічником Президента Порошенко призначив Юрія Оніщенка.

Іншим своїм указом він звільнив Оніщенка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Норвегія. Раніше Оніщенко обіймав посаду заступника Постійного представника України при ООН.