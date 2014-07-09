ГПУ передасть до суду справу "беркутівців", причетних до розстрілів на Майдані

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв'ю журналістам в Києві повідомив генеральний прокурор України Віталій Ярема.

За його словами, слідством встановлено, до масових вбивств загалом причетний 21 співробітник міліції, але ідентифікувати їх усіх, за винятком тих трьох, щодо яких відкрито провадження, на даний час не вдалося, оскільки їхні обличчя були закриті шоломами.

Також Ярема нагадав, що, за даними слідства, лише з одного автомату було розстріляно 10 людей.

Як повідомляв УНІАН, після відмови України від підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом у листопаді 2013 року на центральних вулицях Києва та інших міст України почалися масові акції протесту. Подальша ескалація протистояння призвела до вимог відставки уряду й президента країни, а також до зіткнень протестувальників зі співробітниками правоохоронних органів. У лютому цього року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули більш як сто осіб, сотні було поранено, найбільше з яких - 20 лютого, коли було найінтенсивніше застосування вогнепальної зброї. Повідомлялося, що більшість людей загинули від куль снайперів, котрі влучали демонстрантам в голову, серце та шию.

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У квітні в ГПУ повідомили, що наказ про застосування зброї до мітингувальників у центрі Києва 20 лютого видавав екс-президент Віктор Янукович через свою Адміністрацію, МВС та СБУ.

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21 березня в.о. генпрокурора Олег Махніцький заявив, що Генпрокуратура встановила імена снайперів, які стріляли у демонстрантів на вулиці Інститутській.