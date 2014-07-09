Московський суд заочно заарештував Авакова

13:53, 09 липня 2014
Політика
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Басманний районний суд міста Москви розглянув і задовольнив клопотання слідчого СК Росії про заочний арешт голови МВС Арсена Авакова.

REUTERS

Про це повідомляє сайт Слідчого комітету Росії.

"Сьогодні Басманний районний суд міста Москви розглянув і задовольнив клопотання слідчого СК Росії про обрання стосовно Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова заочного запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Найближчим часом Слідчий комітет дасть необхідні доручення відповідним правоохоронним органам для реалізації цього рішення", - йдеться в повідомленні.

Раніше цей же суд виніс ухвалу про заочний арешт голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського. Сьогодні ж СК РФ повідомив про звинувачення української вертолетчицы Надії Савченко в смерті російських журналістів Волошина і Кляна, до якої, ймовірно, причетні російські бойовики.

Також російськими силовиками незаконно утримуються під арештом четверо українців, викрадених ФСБ на території України, зокрема, режисер Олег Сенцов.

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