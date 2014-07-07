Суд у Москві продовжив до 11 жовтня арешт режисера Сенцова

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Суд продовжив арешт режисера до 11 жовтня", - зазначає прес-служба суду.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня співробітники ФСБ Росії затримали в Сімферополі українського режисера, активіста Майдану Сенцова. Його звинувачували в підготовці терактів.

Пізніше в ФСБ РФ заявили, що в анексованому Росією Криму затримано членів "диверсійно-терористичної групи" "Правого сектора". Основною метою «злочинної діяльності групи було здійснення диверсійно-терористичних актів у Сімферополі, Ялті та Севастополі, а надалі знищення ряду об'єктів життєдіяльності, залізничних мостів, ліній електропередач».

Слідчим управлінням ФСБ розслідується кримінальна справа стосовно Сенцова, Геннадія Афанасьєва, Олексія Чирнія, Олександра Кольченка за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 (терористичний акт), ч. 2 ст. 205.4 (організація терористичного угруповання і участь у ньому), ч. 3 ст. 222 (незаконний оборот зброї) КК РФ.

Зазначається, що вони здійснили у складі терористичного угруповання приготування до здійснення терористичного акту - вибухів вночі 9 травня саморобних вибухових пристроїв біля «меморіалу Вічного вогню» і пам'ятника Леніну в Сімферополі, а також підпалів офісів громадської організації «Русская община Крыма» і представництва партії «Единая Россия» у Сімферополі 14 і 18 квітня відповідно.