Порошенко доручив вжити невідкладних заходів для звільнення льотчиці Савченко

Президент Петро Порошенко підписав розпорядження про вжиття невідкладних заходів щодо повернення в Україну української льотчиці Надії Савченко, яку терористи захопили у полон.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Згідно з документом, з метою повернення в Україну Савченко, яка була захоплена терористами в районі проведення антитерористичної операції на сході України та незаконно вивезена до Російської Федерації і тримається під вартою на території Росії, Міністерству закордонних справ України президент доручив невідкладно вжити із залученням відповідних державних органів України всіх можливих заходів щодо безумовного звільнення російською стороною Савченко з-під варти та її повернення в Україну.

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Також президент доручив звернутися до міжнародних організацій, держав із вимогою засудження систематичного порушення РФ на території України прав і свобод громадян України, а також стосовно застосування всіх можливих дипломатичних, політичних, економічних заходів щодо посилення тиску на РФ для нейтралізації та попередження реальних і потенційних загроз порушень нею загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.

Розпорядженням також передбачено запропонувати Генеральній прокуратурі України разом зі Службою безпеки України невідкладно провести перевірку обставин вивезення Савченко з України до РФ і за результатами вжити необхідних заходів реагування, в тому числі щодо притягнення в установленому порядку до відповідальності винних осіб.

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Про хід виконання цього розпорядження Порошенко розпорядився доповідати щоденно.

Як повідомляв УНІАН, військова льотчиця Савченко була захоплена терористами в полон у зоні АТО на сході України. Зараз вона перебуває у слідчому ізоляторі у Воронежі.

У Слідчому комітеті РФ стверджують, що Савченко під виглядом біженки нелегально перетнула кордон Росії й була затримана під час перевірки документів в одному з населених пунктів. Російські слідчі стверджують, що Савченко проходить як підозрювана у кримінальній справі про вбивство російських журналістів.