Порошенко доручив вжити невідкладних заходів для звільнення льотчиці Савченко
Президент розпорядився звернутися до міжнародних організацій та держав стосовно застосування всіх можливих дипломатичних, політичних, економічних заходів щодо посилення тиску на РФ.
Президент Петро Порошенко підписав розпорядження про вжиття невідкладних заходів щодо повернення в Україну української льотчиці Надії Савченко, яку терористи захопили у полон.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Згідно з документом, з метою повернення в Україну Савченко, яка була захоплена терористами в районі проведення антитерористичної операції на сході України та незаконно вивезена до Російської Федерації і тримається під вартою на території Росії, Міністерству закордонних справ України президент доручив невідкладно вжити із залученням відповідних державних органів України всіх можливих заходів щодо безумовного звільнення російською стороною Савченко з-під варти та її повернення в Україну.
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Також президент доручив звернутися до міжнародних організацій, держав із вимогою засудження систематичного порушення РФ на території України прав і свобод громадян України, а також стосовно застосування всіх можливих дипломатичних, політичних, економічних заходів щодо посилення тиску на РФ для нейтралізації та попередження реальних і потенційних загроз порушень нею загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.
Розпорядженням також передбачено запропонувати Генеральній прокуратурі України разом зі Службою безпеки України невідкладно провести перевірку обставин вивезення Савченко з України до РФ і за результатами вжити необхідних заходів реагування, в тому числі щодо притягнення в установленому порядку до відповідальності винних осіб.
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Про хід виконання цього розпорядження Порошенко розпорядився доповідати щоденно.
Як повідомляв УНІАН, військова льотчиця Савченко була захоплена терористами в полон у зоні АТО на сході України. Зараз вона перебуває у слідчому ізоляторі у Воронежі.
У Слідчому комітеті РФ стверджують, що Савченко під виглядом біженки нелегально перетнула кордон Росії й була затримана під час перевірки документів в одному з населених пунктів. Російські слідчі стверджують, що Савченко проходить як підозрювана у кримінальній справі про вбивство російських журналістів.