Невідомий погрожував підірвати Генконсульство РФ у Харкові, вимагаючи звільнення Надії Савченко

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, дзвінок аноніма до Генконсульства з вимогою звільнити Савченко надійшов сьогодні, 9 липня, близько 11.00.

«Невідомий вимагав від Генконсульства Російської Федерації в Харкові відпустити заарештовану громадянку України. У разі невиконання його вимог, чоловік погрожував терористичним актом», - зазначили в міліції.

Після отримання інформації на місце події виїхали керівництво обласного та міського управлінь міліції, оперативні підрозділи, слідчо-оперативна група Київського РВ, експерти, вибухотехнічна та кінологічна служби міліції.

Від евакуації працівники Генконсульства відмовилися, але й роботі правоохоронців не заважали. Працівники міліції обстежили приміщення установи, жодних вибухових пристроїв не виявлено.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років тюремного ув'язнення.

Міліція Харкова здійснює заходи з метою встановлення особи, яка вчинила провокацію.

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Як повідомляв УНІАН, українська військова льотчиця Надія Савченко була захоплена терористами в полон у зоні АТО. За даними ЗМІ, вона перебуває у слідчому ізоляторі в російському Воронежі.

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У Слідчому комітеті РФ стверджують, що Савченко під виглядом біженки нелегально перетнула кордон Росії, а під час перевірки документів в одному з населених пунктів була затримана. З'ясувалось, що Савченко проходить як підозрювана у кримінальній справі про вбивство російських журналістів.