Матвієнко не виключає відставки Луценка

Анатолій Матвієнко народний депутат від блоку «Наша Україна -Народна самооборона» не виключає, що міністр внутрішніх справ Юрій Луценко може піти у відставку.

"Вони обидва (Луценко і Черновецький) повинні визнати свою некоректність, публічно потиснути один одному руки і вибачитися перед народом. Якщо ж порушено кримінальну справу, потрібно відповідати згідно з" законом, сказав Матвієнко в інтерв`ю газеті "Дело".

Політик вважає, що Юрій Луценко може позбутися посади.

"Якщо його визнають винним, то звичайно. Тим більше, згідно з новими вимогами президента, які внесені до проекту нового закону про Кабмін, судимість не дозволяє обіймати посаду такого рівня".

На зауваження, що ані сам Луценко, ані його колеги з блоку «НУ - НС» не визнають провини, Матвієнко зазначив: "Я вважаю, що відсутності провини не може бути, коли є такий факт".