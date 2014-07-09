Порошенко призначив екс-гендиректора "Microsoft Україна" Шимківа заступником глави АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент заявив у ході зустрічі з громадськими реформаторськими рухами.

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"Я впевнений, що це саме та людина, яка повинна представляти президента в цьому", - заявив Порошенко.