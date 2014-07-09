Президент переконаний, що газові переговори будуть успішними

22:56, 09 липня 2014
Політика
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Порошенко впевнений, що газові переговори з Росією будуть ґрунтуватися на ринкових, а не політичних принципах, та будуть успішними.

/ www.aif.ua


«Вперше ми дуже розумно почали газові переговори з Росією - раніше 29 грудня. Це нам дає переконання в тому, що ми переможемо», - сказав Порошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з громадськими реформаторськими рухами.

Він підкреслив, що не хоче продовження практики, коли питанням енергетики в країні займалися дві людини – президент та прем’єр-міністр.

«Я дуже сподіваюся, що це закінчиться,і що нам вдасться запровадити суто ринкову модель, яка зможе безболісно функціонувати. Коли не буде мотивації у вищих посадових осіб держави збільшити енергоспоживання та зменшувати енергоефективність. Коли не буде такого, що від кожного кубометру газу був «відкат», - сказав Президент. Він також зауважив, що до сьогодні був конфлікт інтересів щодо розробки програми енергоефективності країни.

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Президент вважає, що коли Україна диверсифікує енергопостачання та сформує чіткий механізм підвищення енергоефективності держави, це зробить газовий ринок абсолютно прозорим.

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