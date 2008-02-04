Кінах став дідусем

У п`ятницю екс-міністр економіки, а нині нардеп-"регіонал" Анатолій Кінах вперше став дідусем.

Старша донька Кінаха, 28-річна Наталія Ковалко, народила дівчинку. Як розповів "Сегодня" сам Анатолій Кінах, він дізнався про цю новину в прямому ефірі передачі "Свобода Савіка Шустера", і відразу ж залишив студію і поїхав у пологовий будинок. "У нас цілий тиждень був щасливий. За 7 днів до того, як Наталія народила дівчинку, вона захистила дисертацію, і стала кандидатом юридичних наук", - хвалився новоспечений дідусь.

Внучка Кінаха народилася вагою 3.570 кг, і зростом 53 см. Дівчинку назвали Євгенією, на честь Євгенії Олександрівни, матері Марини Кінах, дружини політика. "Я відразу ж приїхав до дочки, і через півгодини після народження Жені вже навіть потримав її на руках, а вона мені посміхалася", - Анатолій Кирилович не приховував радості.

Наталія до виходу в декрет працювала юристом в апараті Верховної ради. Її чоловік Олександр Ковалко до недавнього часу був заступником голови "Нафтогазу", зараз працює юристом. Він - син депутата 3-го скликання Михайла Ковалка.