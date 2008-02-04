Богатирьова скаже своє слово
10:30, 04 лютого 2008Політика
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О 14.00 у Секретаріаті Президента України (вул. Банкова, 11) відбудеться брифінг Секретаря Ради національної безпеки та оборони України Раїси БОГАТИРЬОВОЇ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, тема брифінгу – результати засідання Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого ц.р.
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