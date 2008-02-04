Чоловік Семенюк після весілля змінив прізвище

Глава Фонду Держмайна Валентина Семенюк вийшла заміж більше двох тижнів тому, але досі так і не побувала у весільній подорожі. Квитки на Мальдіви ще в день одруження молодятам подарував син Віталія Самсоненка, чоловіка Валентини Петрівни, правда, путівкою подружжя ще не скористалося. «Політична ситуація така, що варто мені виїхати з Києва, як відразу скажуть, що злякалася, втекла. Ось і відкладаємо медовий місяць», зізналася "Сегодня" Валентина Семенюк.

За словами глави ФДМУ, її сімейне життя почалося з нового місця проживання і нових документів. «Ось з Віталіком паспорта нові отримали. Тепер я не просто Семенюк, а Семенюк-Самсоненко. А Віталік теж своє прізвище змінив. Він тепер Самсоненко-Семенюк. Ми хотіли, щоб у нас були подвійні прізвища. Це трішки дивно, але в той же час цікаво», - сміється Валентина Петрівна. Живуть молодята в квартирі чоловіка, в центрі Києва, на вулиці Старонаводницькій