Проти підлеглих Черновецького порушили кримінальну справу

Порушено кримінальну справу стосовно посадових осіб одного з головних управлінь Київської міськдержадміністрації, які незаконно уклали з акціонерним торговельним товариством договір купівлі-продажу нежитлових приміщень загальною площею 1316,5 кв. м вартістю понад 14 млн. грн., що є об’єктом культурної спадщини.

Як повідомили УНІАН у Департаменті Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, спрапу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 233 Кримінального кодексу України (незаконна приватизація державного, комунального майна).