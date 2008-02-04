Огризко розуміє, що для України ніхто не побудує «окремий ЄСівський підйомник»

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО зазначає, що Україна вважає себе не сусідом Європи, а її частиною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у ході другої міжнародної конференції «Нова Україна в новій Європі».

«Ми не сусіди, ми інтегральна частина Європи, ми бачимо своє майбутнє не сусідським, а європейським», - сказав міністр.

За словами В.ОГРИЗКА, у співробітництві з Європейським Союзом Україна має чіткий план дій на рік та чітку «дорожню карту, розписану по місяцях».

«Ми усвідомлюємо, що неможливо перестрибнути жодну зі сходинок до спільного європейського дому», - сказав міністр, зазначивши, що ніхто не побудує спеціально для України «окремий ЄСівський підйомник».

За його словами, швидкість руху до кінцевої мети України – приєднання до ЄС - залежить від швидкості подолання кожного із бар’єрів.

Як сказав В.ОГРИЗКО, ці етапи чітко визначені: виконання Плану дій Україна-ЄС, успішні переговори з укладення нової посиленої угоди та закріплення у ній принципу політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС, забезпечення ефективного виконання нової угоди «Україна-ЄС», створення спільної зони вільної торгівлі, створення безвізового режиму, набуття Україною повноправного членства у Євросоюзі.

В.ОГРИЗКО відкинув тезу деяких західних аналітиків, які включають Україну до країн – об’єктів зовнішнього впливу без власного зовнішньополітичного стрижня. «Цей стрижень для нас був, є і залишається чітким і незмінним – курс до членства у ЄС і НАТО, який закріплено у законодавстві України», - сказав міністр.

Він також зауважив, що вступ України до Світової організації торгівлі є важливим кроком у напрямку євроінтеграції, і це свідчить про те, що Україна виходить на новий рівень відносин з ЄС.

В.ОГРИЗКО також наголосив, що умовою євроінтеграції є нормальні добросусідські і рівноправні відносини з Російською Федерацією.