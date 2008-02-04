Гриценко радить Тимошенко стати агітаторкою за ПДЧ

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що через відсутність урядової кампанії щодо НАТО та суперечки між гілками влади вірогідність приєднання України до Плану дій щодо членства в Альянсі становить 20%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, виступаючи на другій міжнародній конференції «Нова Україна в новій Європі».

«Я стаю все більшим песимістом – після підписання «листа трьох» (лист за підписами Президента, голови ВР і прем’єр-міністра до керіництва НАТО стосовно приєднання України до ПДЧ – УНІАН) я давав 70%, що буде прийнято позитивне рішення щодо ПДЧ. Зараз я даю лише 20%. Це моя власна позиція, і, в першу чергу, через те, що немає серйозної урядової кампанії, і саме через те, що ми чуємо різноголосся», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

На його переконання, треба довести, що не є деклараціями заяви про те, що між гілками української влади немає розбіжностей, оскільки це все бачать партнери України. На думку А.ГРИЦЕНКА, найбільші вдалим було б, якби прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, виступаючи перед громадянами, заявила б, що Програма дій уряду «Український прорив для людей, а не для політиків» і є цим ПДЧ.

За його словами, ці два документи (ПДЧ і урядова програма) мають розділи щодо боротьби з корупцією, створення конкурентної економіки, незалежної судової системи, боєздатної армії тощо.

Як сказав А.ГРИЦЕНКО, використовуючи популярність провідних політиків і прем’єра особисто, можна було б продемонструвати необхідність приєднання України до ПДЧ у НАТО.