У Литві засудили ракетну атаку бойовиків, внаслідок якої загинули 19 українських військових
17:20, 11 липня 2014Політика
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Глава МЗС Литви Лінкявічюс засудив ракетну атаку проросійських терористів, яка призвела до чисельних смертей серед українських військових.
Лінкявічюс засудив терористів, які обстріляли позиції АТО з "Граду" / Фото УНІАН
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс засуджує ракетну атаку проросійських терористів, внаслідок якої загинуло багато українських військових.
Про це він написав на своій сторінці в Твіттері.
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"Засуджую ракетну атаку проросійських терористів на українських військових, яка стала причиною багатьох смертей", - написав Лінкявічюс.
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