У Литві засудили ракетну атаку бойовиків, внаслідок якої загинули 19 українських військових

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс засуджує ракетну атаку проросійських терористів, внаслідок якої загинуло багато українських військових.

Про це він написав на своій сторінці в Твіттері.

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"Засуджую ракетну атаку проросійських терористів на українських військових, яка стала причиною багатьох смертей", - написав Лінкявічюс.