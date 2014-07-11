У Литві засудили ракетну атаку бойовиків, внаслідок якої загинули 19 українських військових

17:20, 11 липня 2014
Політика
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Глава МЗС Литви Лінкявічюс засудив ракетну атаку проросійських терористів, яка призвела до чисельних смертей серед українських військових.

Фото УНІАН

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс засуджує ракетну атаку проросійських терористів, внаслідок якої загинуло багато українських військових.

Про це він написав на своій сторінці в Твіттері.

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"Засуджую ракетну атаку проросійських терористів на українських військових, яка стала причиною багатьох смертей", - написав Лінкявічюс. 

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