В Києві пікетували низку посольств з вимогою тиснути на Росію у справі Савченко

Активісти зустрілися з автомобілістами на Михайлівській площі столиці і поїхали до посольств Франції, Німеччини, представництва ЄС і консульства Росії вимагати звільнення українських громадян, передає Радіо Свобода.

За словами активіста «Автодозору» Гліба Лісовського, питання про звільнення Савченко, доки вона була в Україні, затягли. «Тепер сподіваємось, що Міністерство закордонних справ докладе максимум зусиль для звільнення цієї героїчної жінки», – додав активіст.

За інформацією представниці «Євромайдан SOS» Марії Томак, зараз незаконно утримуються у Москві не тільки Надія Савченко і кримські активісти Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Генадій Афанасьєв й Олексій Черній, а й у Курській області двоє львів’ян в центрі для нелегальних мігрантів.

У французькому посольстві протестувальників зустріла перший секретар Жюлі Фор, яка запевнила, що диппредставництво стежить за ситуацією й чекає результатів перевірки фактів для оцінки ситуації.

Раніше український омбудсман Валерія Лутковська заявила, що домагається від російської сторони дозволити їй побачити Надію Савченко.

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За рішенням російського суду, українська льотчиця перебуває під вартою у Воронежі до 30 серпня. Її звинувачують у причетності до вбивства російських журналістів із ВДТРК під Луганськом. Як кажуть російські слідчі, українську льотчицю затримали після того, як вона в’їхала в Росію «без документів під виглядом біженки». Українська влада заявляє, що Савченко захопили в заручники бойовики на Донбасі і потім передали російській владі. В Україні порушили кримінальну справу про викрадення Савченко.