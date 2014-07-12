РФ досі не повернула Україні захоплені в Криму системи залпового вогню - джерело

Про це кореспондента УНІАН повідомило джерело у Севастополі.

Співрозмовник агентства наголосив, що Україні досі також не повернуто жодного зразка озброєння, виготовленого та придбаного для потреб українських ВМС в пострадянський період.

Також, за інформацією джерела, Росія ще не повернула Україні 2 літака Бе-12 і 1 вертоліт Мі-9 зі складу бригади морської авіації, 2162 одиниці автомобільної техніки і 184 одиниці бронетехніки, що перебували в Криму на озброєнні ВМС ЗС України.

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Як повідомляв УНІАН, Росія досі не повернула Україні 17 кораблів, катерів і суден ВМС України, у тому числі 11 бойових кораблів і катерів.

З 17 червня поточного року за ініціативи російської сторони призупинено процес повернення Росією Україні заблокованих і захоплених під час анексії Криму військової техніки і озброєння ЗСУ.

Станом на 17 червня в інші порти України після розблокування було виведено із портів тимчасово окупованого Криму 35 кораблів, катерів і суден українських ВМС.