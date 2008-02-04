Після Ради Ющенко полетить до Швейцарії
14:05, 04 лютого 2008Політика
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Повідомлення прес-служби глави держави
5 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Швейцарської Конфедерації.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, головна мета візиту – участь у засіданні Генеральної ради Світової організації торгівлі (СОТ).
Планується, що орієнтовно о 15.30 Президент України і Генеральний директор СОТ Паскаль ЛАМІ візьмуть участь у церемонії підписання Протоколу про вступ України до СОТ.
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