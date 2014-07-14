У Мар'їнці через обстріл терористами люди залишаються під завалами будинків
08:07, 14 липня 2014Політика
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У Мар’їнці Донецької області через обстріл бойовиками житлових кварталів багато людей залишаються під залами будинків.
У Мар’їнці багато людей залишаються під залами будинків / фото informator.lg.ua
Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. "З установок "Град" бойовики обстріляли населений пункт Мар’їнка. Масштаб руйнувань, за свідченнями очевидців, величезний. Люди і досі залишаються під завалами. Терористи перешкоджають їх порятунку і продовжують обстріл", - сказав Андрій Лисенко, передає радіо "Свобода".
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Вночі в Мар'їнці велися бойові дії з використанням важкої артилерії. Звуки вибухів також були чітко чути з боку Мар'їнки в Петровському та Кіровському районі Донецька.
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