У Мар'їнці через обстріл терористами люди залишаються під завалами будинків

Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. "З установок "Град" бойовики обстріляли населений пункт Мар’їнка. Масштаб руйнувань, за свідченнями очевидців, величезний. Люди і досі залишаються під завалами. Терористи перешкоджають їх порятунку і продовжують обстріл", - сказав Андрій Лисенко, передає радіо "Свобода".

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Вночі в Мар'їнці велися бойові дії з використанням важкої артилерії. Звуки вибухів також були чітко чути з боку Мар'їнки в Петровському та Кіровському районі Донецька.