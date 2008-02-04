Янукович ”коротко переговорив” з Тимошенко

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що домовився з прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО зустрітися на цьому тижні і обговорити існуючі гострі питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Я сьогодні бачив Юлю ТИМОШЕНКО в Секретаріаті Президента, і ми дуже коротко переговорили і домовилися, що найближчим часом, скоріш за все на цьому тижні, зустрінемось і обговоримо найбільш гострі питання, які існують», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він підкреслив, що «це нормальний підхід». Зокрема, за словами В.ЯНУКОВИЧА, фракція Партії регіонів проводить зустрічі з головою ВР, хоча він і представляє коаліцію. Також, зазначив В.ЯНУКОВИЧ, відбуваються його зустрічі із Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.