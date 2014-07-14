МВС пропонує заборонити в'їзд до ЄС найбрехливішим російським журналістам

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко сьогодні на брифінгу.

«Росія веде безпрецедентну брехливу пропагандистську кампанію проти України. Ми, Україна, не можемо добитися кримінального покарання тих власників телевізійних каналів, продюсерів, телеведучих, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу і ненависть», - заявив він.

Читайте такожПутін нагородив понад 300 журналістів за «правильне» висвітлення подій в Криму - ЗМІУ зв'язку з цим, МВС виступає з ініціативою звернутися до Європейського суду через Міністерство закордонних справ України з пропозицією заборонити в'їзд до ЄС більшості з тих 300 журналістів, яких у травні президент Росії Володимир Путін нагородив як кращих представників російських ЗМІ.

«Є думка, що більшість з них нагороджена за брудні брехливі інформкампанії проти України, пов'язані з анексією Криму, з її вибілюванням в очах російських громадян», - сказав Геращенко.

«Ми зараз готуватимемо свій список із пропозицією Європейському Союзу заборонити в'їзд для значної кількості з цих журналістів», - сказав він.

Також радник міністра МВС вважає, що брехливі «сюжети пов'язані з тим, що Росії необхідно налаштовувати ще більше громадян проти української влади для того, щоб вербувати найманців із середовища найнижчих верств населення, легко збудливих і психопатичних».