Коаліція хоче, щоб Ющенка пропустили перед НАТО

Фракції коаліції – БЮТ і НУ-НС - наполягають, аби усі питання, що стосуються НАТО, були розглянуті у Верховній Раді завтра лише після заслуховування щорічного послання Президента України до парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Водночас, за його словами, під час Погоджувальної ради фракції опозиції не продемонстрували жодних поступок у напрямку конструктивної роботи.

«НАТО – це є привід, який опозиція намагатиметься використовувати ще довго, аж до спроб розпуску парламенту», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

За його словами, голосування по постановах відносно НАТО доцільно було б проводити лише після заслуховування щорічного послання Президента. При цьому, сказав В.КИРИЛЕНКО, коаліція наполягає, аби після розгляду цих постанов відбулося голосування по пакету законопроектів, зокрема, щодо скасування депутатської недоторканності, пільг і привілеїв, про парламентську опозицію.

При цьому, за словами лідера фракції НУ-НС, фракції КПУ і Партії регіонів не підтримують такі пропозиції. «Очевидно, у них на меті подальша дестабілізація роботи парламенту», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи відбудеться заслуховування послання Президента у ВР, якщо опозиція і надалі блокуватиме трибуну, В.КИРИЛЕНКО сказав, що з цього приводу глава держави самостійно прийматиме рішення. «Але якщо опозиція є відповідальною, то вона має дати можливість главі держави здійснити своє конституційне право і виголосити послання», - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО також повідомив, що сьогодні ввечері відбудеться засідання Ради коаліції, на якому будуть розглядатися дії фракцій БЮТ та НУ-НС під час завтрашнього пленарного засідання.