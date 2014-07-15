У Донецькій області оголошено траур

Про це повідомляє тимчасовий сайт Донецької облдержадміністрації, посилаючись на розпорядження голови ОДА Сергія Тарути.

"Таке рішення голови області пов'язано з трагедіями, що сталися внаслідок бойових дій 12 липня на території Мар'їнського району та 15 липня в Сніжному", - йдеться в повідомленні.

Державний прапор України та прапори області на будівлях державної влади будуть приспущені. Місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та підприємствам незалежно від форм власності рекомендовано утриматися від проведення концертно-розважальних заходів та спортивних змагань.

Читайте такожУ Луганську оголошено триденний траур за загиблими мирними жителямиКрім того, губернатор висловив співчуття усім рідним та близьким загиблих.

"Це невтихущий біль. Немає слів, які могли б полегшити його. Нехай світлі спогади про ваших близьких завжди будуть сильнішими за смерть. Усім серцем поділяю гіркий біль непоправної втрати і сумую разом з вами", - йдеться у тексті співчуття.

Тарута також побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.

Довідка. У Донецьку внаслідок обстрілу 12 липня приватного сектора селища шахти «Трудовська» загинуло 12 осіб.

Сьогодні у Сніжному невідомий літак бомбардував центр міста, загинули чотири людини. У групі Інформаційний Спротив заявили, що українська авіація відучора не виконує польоти, тому літак, що атакував місто, швидше за все, російський.