Регіонали побачили, як Тимошенко поставила ”чорну пляму” на коаліції

Партія регіонів має намір звернутися до Конституційного Суду на предмет конституційності постанови Кабінету міністрів про можливість не виконувати рішення судів, яке надає право органам влади не виконувати заздалегідь незаконні судові рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат Юрій МІРОШНИЧЕНКО (Партія регіонів) сьогодні на прес-конференції.

«Ми оскаржимо цю постанову найближчим часом, оскільки обурення безмежне. Це загроза національній безпеці і могла б бути розглянуто на Раді національної безпеки та оборони», - сказав Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

Депутат уточнив, що відповідну постанову Кабінету міністрів можна оскаржити і в конституційному, і в адміністративному порядку. «Ми використовуватимемо і правові, і політичні засоби для відновлення статус-кво. До Конституційного Суду звернення буде точно», - додав він.

Ю.МІРОШНИЧЕНКО назвав рішення уряду Юлії ТИМОШЕНКО «чорною плямою на коаліції».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 23 січня прийняв постанову, яка дозволяє не виконувати заздалегідь неправомірні рішення судів.

Міністр юстиції Микола ОНИЩУК зазначив, що в постанові чітко відображено, що в подібних випадках державні органи, зокрема податкові і митниці, зобов`язані негайно звертатися до апеляційних судів для оскарження таких рішень. “Органи держави зобов`язані негайно звертатися до апеляційних судів, якщо йдеться про рішення місцевих судів, відміняти їх, вносити подання міністру юстиції щодо внесення ним подань до Вищої ради юстиції для припинення діяльності таких суддів. Тобто, за порушення присяги звільняти їх з посад”, - сказав міністр.