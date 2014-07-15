Терористи на сході України викрали римо-католицького священика – ЗМІ

Як повідомляє Релігійно-інформаційна служба України, про викрадення повідомив отець Андрій Попов на своїй сторінці у Facebook:

"Не встигли ми зрадіти звільненню отця Тихона Кульбаки, як нова біда - щойно схопили отця Віктора Вонсовіча. Дуже прошу Всіх про молитву за нього та тих, хто його утримує", - написав він.

Читайте такожДонецького священика УГКЦ визволили з полону

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 липня, протестантський пастор Сергій Косяк поінформував, що донецький священик УГКЦ Кульбака, якого на початку липня захопили у полон терористи, вже перебуває на волі і його життю нічого не загрожує.

Раніше повідомлялося, що в Донецькій області виявлено могилу з тілами двох священиків і двох синів одного з них. Також відомо, що перед смертю загиблих катували за те, що вони приносили їжу солдатам української армії.