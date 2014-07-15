В Сімферополі біля банку "Хрещатик" пролунали вибухи
20:56, 15 липня 2014Політика
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Є непідтверджена інформація про постраждалу жінку.
Біля банку "Хрещатик" пролунали вибухи / УНІАН
У вівторок, 15 липня 2014 з інтервалом в 10 хвилин біля відділення українського банку "Хрещатик прогриміло два вибухи. Офіційних відомостей про потерпілих немає.
Офіційно подію поки ніхто не коментує. За непідтвердженою інформацією одна жінка отримала поранення.
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