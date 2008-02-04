Ющенко почекає, поки ПР та КПУ охолонуть

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виступатиме завтра із щорічним посланням до парламенту, якщо політичні сили до ранку не знайдуть порозуміння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що хотів би виступати у стінах Верховної Ради, коли там спокій і порозуміння. «Я хотів би зробити звернення до парламенту після врегулювання цих двох питань (НАТО і конфлікт між міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ та мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ – УНІАН), щоб парламент засвідчив наявність політичного порозуміння. Іншими словами, це був би прекрасний фон для країни, для світу… Якщо сьогодні не буде знайдений компроміс, я готовий піти назустріч тим силам, які не бажають, щоб Президент виступав з посланням, перенести його на час, коли вляжуться емоції, які захоплюють сьогодні певні політичні сили», - заявив Президент.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що сьогодні зустрічався з лідерами політичних сил і намагався віднайти механізм для відновлення роботи парламенту.

На його думку, запропоновані проекти постанов дозволяли знайти вихід із ситуації. Водночас, на переконання В.ЮЩЕНКА, конфлікт навколо НАТО і Ю.ЛУЦЕНКА є лише камуфляжем, а справжні причини ховаються набагато глибше.

«Це як привід, щоб не дозволити парламенту працювати. Я знаю, є сили, які б цього не хотіли», - підкреслив Президент.