Названа попередня причина аварії в московському метро

Аварія в метро Москви могла статися через те, що стрілочний механізм зафіксували неналежним чином - дротом, який порвався, повідомив офіційний представник СК РФ Володимир Маркін.

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