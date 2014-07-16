Названа попередня причина аварії в московському метро
10:54, 16 липня 2014Політика
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Аварія в метро Москви могла статися через те, що стрілочний механізм зафіксували неналежним чином - дротом, який порвався, повідомив офіційний представник СК РФ Володимир Маркін.
REUTERS
"Слідство вважає, що самі роботи були проведені неналежним чином: стрілочний механізм був зафіксований звичайним 3-міліметровим дротом, який порвався. Це спричинило сходження електропоїзди з рейок", - зазначив Маркін, повідомляє РИА Новости.
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