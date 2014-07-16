Кількість загиблих у московському метро сягнула 22 осіб - ЗМІ
04:47, 16 липня 2014Світ
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Число загиблих в результаті аварії в московському метро досягло 22 людей.
Число загиблих у московському метро досягло 22 людей / @RT_russian
Про це ИТАР-ТАСС повідомило джерело в медичних колах столиці.
"Загальна кількість загиблих і травмованих внаслідок аварії в метро становить 162 людини, 22 з них загинули", - сказав джерело.
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За словами співрозмовника агентства, в даний час в лікарнях перебувають 129 постраждалих, вони проходять лікування в 15 лікарнях.
"Ще 11 постраждалим медична допомога була надана амбулаторно", - уточнило джерело.
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