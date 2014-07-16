Кількість загиблих у московському метро сягнула 22 осіб - ЗМІ

Про це ИТАР-ТАСС повідомило джерело в медичних колах столиці.

"Загальна кількість загиблих і травмованих внаслідок аварії в метро становить 162 людини, 22 з них загинули", - сказав джерело.

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За словами співрозмовника агентства, в даний час в лікарнях перебувають 129 постраждалих, вони проходять лікування в 15 лікарнях.

"Ще 11 постраждалим медична допомога була надана амбулаторно", - уточнило джерело.