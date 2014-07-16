Влада України вивчає варіант розриву дипвідносин із Росією

"Ми аналізуємо різні варіанти, не лише це", - підкреслив Валерій Чалий на брифінгу в кризовому центрі в Києві, відповідаючи на запитання про те, чому Україна не розриває дипвідносин із Росією, передає радіо "Свобода".

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За його словами, українська влада вивчає таку можливість, зокрема, наслідки такого кроку.

За даними дипломатичних джерел, Євросоюз готовий розширити список громадян України та Росії, яких стосуватиметься заморожування активів і візові обмеження. Може йтися і про додаткові заходи, але їхній перелік досі не визначений.