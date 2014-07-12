ЄС ввів санкції проти лідерів сепаратистів Донбасу

Європейський союз оголосив про персональні санкції щодо 11 осіб через їхні дії на підрив територіальної цілісності, суверенітету й незалежності України.

Про це йдеться в "Офіційному журналі" ЄС, оприлюдненій у суботу, пише "Українська правда".

Відтак із дня публікації обмеження на в’їзд до Євросоюзу і замороження їхніх можливих активів на його території набувають чинності.

У списку, як і повідомляли раніше неформально дипломати, – діячі проросійських сепаратистів, які діють у частині Донбасу: переважно люди, які називають себе головами чи членами самопроголошених керівних органів ("урядів", "парламентів") сепаратистських угруповань на Донеччині й Луганщині, й кілька військових ватажків цих угруповань.

Цей список ЄС затвердив у п’ятницю.

Як повідомляв УНІАН, Канада запровадила санкції щодо 14 ватажків сепаратистів.

На попередньому саміті ЄС 27 червня лідери Євросоюзу попереджали, що можуть запровадити суворіші санкції проти Росії, якщо вона не доможеться від проросійських сепаратистів в України припинення бойових дій у якийсь невизначений ближчий час.

Серед вимог ЄС – гарантоване двостороннє припинення вогню під контролем ОБСЄ, повернення під контроль Києва всього кордону з Росією і звільнення всіх заручників та початок переговорів про втілення мирного плану президента України Петра Порошенка.

Наступний саміт Євросоюзу планується на 16 липня; на ньому теж розглядатимуть питання про санкції.

Європейський союз, а також США давно погрожують Росії третім етапом санкцій, проти цілих секторів економіки, але час від часу змінюють умови, за яких його можуть запровадити, і щоразу відкладають цей крок.