У Слов'янську внаслідок бойових дій пошкоджено 34 будівлі

Про це кореспонденту УНІАН повідомив у Слов'янську заступник директора департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Микола Чечоткін.

“Пошкоджено 34 будинки та будівлі, не тільки житлові, - сказав Чечоткін. - Серед цих 34 будинків 11 потребують особливої уваги”.

Заступник директора департаменту підкреслив, що у прилеглих населених пунктах Семенівка та Миколаївка руйнування більші ніж у Слов'янську, оскільки там велися бойові дії активніше.

Читайте такожУ Сніжному в результаті вибуху бомби зруйновано 12 квартир у житловому будинкуЗа словами представника ДСНС, з 22 шкіл у Слов'янську пошкоджені 4, міські дитячі садки на цей час вже очищені від вибухонебезпечних предметів та готові приймати дітей, у 2 дитячі садки вже подано воду та світло.

Читайте такожМешканці Слов'янська заряджають мобільні від стовпа у центрі міста (фото)Чечоткін зазначив, що розселенням мешканців пошкоджених будинків та встановленням збитків займаються місцеві органи влади. “Наскільки мені відомо, це вже місцевою владою зроблено і готуються документи для їх подання та подальшого розгляду керівництвом області”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, українські силовики 5 липня звільнили Слов’янськ від терористів.