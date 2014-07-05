Над Слов'янськом підняли прапор України, силовики відновлюють життя міста (фото)

Над Слов'янськом піднято Державний Прапор України, силовики розпочали відновлення життєдіяльності міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей і начальник Генерального штабу армії генерал-лейтенант Віктор Муженко доповіли президентові України Петру Порошенку, що над міськрадою Слов’янська піднято Державний Прапор України.

«Пане президенте, верховний головнокомандувачу, Ваш наказ про звільнення Слов’янську від бойовиків виконано. В цю хвилину над міськрадою Слов’янська перед строєм українських солдат було піднято Державний Прапор України», - заявив Гелетей.

Він також зазначив, що доручення президента України щодо відновлення роботи соціальних служб та служб міліції міста Слов’янськ взято до виконання.

«Ми приступили до відновлення життєдіяльності міста», - додав Гелетей.

Президент заявив, що вітає військових, та віддав доручення до кінця дня представити до нагород українських солдат, які відзначились під час звільнення населених пунктів Миколаївка, Семенівка та місто Слов’янськ.

Керівники Збройних сил також доповіли верховному головнокомандувачу про поточний стан антитерористичної операції.

Так, в Краматорську знаходиться розвідувальна рота для перевірки міста на предмет можливості його мінування для подальшого проведення бойової операції.

Президент дав завдання при звільненні міст та населених пунктів забезпечити максимальний захист мирного населення.

У Слов’янську розпочинає роботу місія з надання гуманітарної допомоги всім, хто її потребує.

У селищі Миколаївка, звільненому від бойовиків вчора, почала працювати тимчасова адміністрація, призначений керівник міліції.

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Як повідомляв УНІАН, проросійські сепаратисти за підтримки терористів з РФ захопили владу у Слов’янську в середині квітня.

Сьогодні сили АТО вибили із Слов'янська велику кількість терористів, які попрямували до Краматорська.

Пізніше у соцмережах з'явилися повідомлення, що тисячі терористів із Слов'янська і Краматорська рухаються до Донецька.

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