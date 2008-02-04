Ющенко оголосив догану Черновецькому

Президент України Віктор ЮЩЕНКО оголосив догану голові Київської міської державної адміністрації Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ за значні недоліки у роботі щодо стабілізації ситуації на первинному ринку житла і послаблення виконавської дисципліни.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це йдеться в Указі "Про невідкладні заходи щодо розв`язання проблеми забезпечення житлом інвесторів, які зазнали збитків внаслідок діяльності групи будівельних компаній «Еліта-центр», підписаному сьогодні, 4 лютого.

В указі зазначається, що Указом Президента від 3 березня 2006 року № 185 «Про заходи щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла та стабілізації ситуації на первинному ринку житла» з метою гарантування захисту прав громадян, які постраждали внаслідок діяльності групи будівельних компаній «Еліта-центр», було передбачено низку заходів щодо розв`язання проблеми забезпечення житлом зазначених громадян. Виконання цих заходів було покладено на Київську міську державну адміністрацію. Однак до цього часу КМДА не вжито достатніх адекватних заходів, спрямованих на забезпечення реалізації прав постраждалих громадян на житло, йдеться у сьогоднішньому указі.

Своїм документом Президент визнав незадовільною роботу Київської міськдержадміністрації з даного питання.

В.ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів України у триденний строк створити комісію для вирішення питань забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок діяльності «Еліта-центру», включивши до її складу представників постраждалих громадян. На Кабмін також покладено визначення переліку інвесторів, що постраждали від діяльності «Еліта-центр».

Крім того, уряд має забезпечити вирішення в установленому порядку питання виділення земельних ділянок для будівництва житла з метою виконання інвестиційних зобов`язань перед інвесторами, які зазнали збитків.

Згідно з прийнятим рішенням, до 14 лютого Кабінет міністрів має доповісти про хід виконання сьогоднішнього указу та у подальшому доповідати кожні два тижні.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

***Сьогодні - у день другої річниці викриття афери "Еліта-центр" - під стінами Секретаріату Президента безстрокове голодування оголосили 10 ошуканих інвесторів. На їхню підтримку вийшли ще близько 300 потерпілих. Учасники акції встановили намет на вулиці Банковій. Вони вимагали, щоб держава захистила їхні права.