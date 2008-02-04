Янукович про нафту, газ, популізм і дестабілізацію

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ уважає, що будь-які дії влади, які дестабілізують ситуацію на газовому і нафтовому ринку, носять негативний характер.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у інтерв’ю журналістам.

Інформацію про те, що нібито за рішенням РНБО правоохоронці мають розслідувати факти корупційних дій при підписанні угод на постачання газу між «РосУкрЕнерго», «УкрГазЕнерго» і НАК «Нафтогаз України», і що Україна планує відмовитися від посередницьких послуг компанії «РосУкрЕнерго», екс-прем’єр назвав незрозумілою.

«Я такого механізму навіть не знаю», – зазначив він.

В.ЯНУКОВИЧ також зауважив, що політичне популістське рішення – одна справа, практичне ж його виконання – значно складніше.

«Я не знаю як це можна зробити», – сказав лідер фракції Партії регіонів.

Говорячи про можливість відповідальності депутата від ПР Юрія БОЙКА за його діяльність на посаді голови НАК «Нафтогаз України», В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що будь-який посадовець має нести відповідальність, якщо його дії порушували законодавство України.

«Мають бути виконані виборчі обіцянки, що закон один для всіх», – наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Андрій ПИШНИЙ після засідання РНБО 1 лютого повідомив, що Радбез доручив Кабінету Міністрів ужити невідкладних заходів щодо виправлення фінансово-економічного стану НАК «Нафтогаз України».

За словами А.ПИШНОГО, на засіданні (РНБО – УНІАН) також було прийняте рішення визначити стратегічні орієнтири, принципи формування та розвитку ринку природного газу, механізми державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання на цьому ринку, в тому числі в частині функціонування національних компаній; підготувати у місячний строк пропозиції щодо вдосконалення ринку природного газу України та концепції його розвитку, обговорити ці пропозиції та підготувати на розгляд Ради національної безпеки і оборони.

Разом з тим, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО на брифінгу 2 лютого повідомила, що Рада національної безпеки і оборони України доручила правоохоронним органам провести розслідування за фактом корупційних дій при підписанні угод про поставки газу між «РосУкрЕнерго», «УкрГазЕнерго » і НАК «Нафтогаз України».

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що РНБО схвалив рішення про перехід України на прямі поставки природного газу і відмову від посередницьких послуг компанії «РосУкрЕнерго».