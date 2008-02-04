Литвин: Президент завтра не виступатиме у ВР

22:04, 04 лютого 2008
Політика
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Прогноз лідера фракції

Лідер блоку свого імені Володимир ЛИТВИН вважає, що завтра Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виступатиме із щорічним посланням у Верховній Раді через протистояння політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав в інтерв’ю журналістам: «Не думаю, що завтра буде Президент України у Верховній Раді».

За словами лідера Блоку Литвина, навіть «коли трапиться якесь диво» і буде розблоковано роботу парламенту, то не виключено, що у сесійній залі ВР «буде розвішано лозунги», і Президент не зможе виступати у такій обстановці.

Як сказав В.ЛИТВИН, він запропонував на Погоджувальній раді завтра спочатку закрити першу сесію ВР шостого скликання, потім відкрити другу сесію, заслухати звернення Президента України до ВР і вже після цього шукати компроміси для розблокування роботи парламенту. Він зазначив, що дану пропозицію не підтримали ні представники меншості, ні представники коаліції.

За його словами, головна причина ситуації, яка склалась в парламенті, - «взаємна недовіра». «Це політичне протистояння буде поглиблюватися», -сказав В.ЛИТВИН і наголосив, що для знаходження компромісу необхідно «більше аргументів як з однієї сторони, так і з іншої», а також розуміння, що «вони (політичні сили) приречені виходити із ситуації, яка склалася».

В.ЛИТВИН наголосив, що вихід необхідно шукати уже зараз, бо пізніше «крихти довіри до Верховної Ради будуть остаточно втрачені».

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