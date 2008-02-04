БЮТ і Наша України беруть владу в Житомирській облраді

Обраний депутатами від БЮТ і “Нашої України” голова Житомирської обласної ради, голова фракції БЮТ Віталій ФРАНЦУЗ приступив до виконання своїх обов’язків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

"Сьогодні я потрапив нарешті до кабінету екс-голови облради Ірини СИНЯВСЬКОЇ", - сказав В.ФРАНЦУЗ.

За його словами, оскільки апарат облради не визнавав його як нового керівника цього органу місцевого саморядування та відмовлявся надати ключі від кабінету І.СИНЯВСЬКОЇ, на засіданні фракцій БЮТ і “Наша Україна” було прийнято рішення відкрити двері цього кабінету за допомогою спецзасобів.

При цьому В.ФРАНЦУЗ повідомив, що у кабінеті працює комісія з депутатів БЮТ і “Нашої України”, які опечатали сейф.

Як розповів про події у кабінеті голови облради народний депутат від БЮТ, голова Житомирської міської організації БЮТ Олег ЧЕРПІЦЬКИЙ, "у кабінеті екс-голови облради І.СИНЯВСЬКОЇ не виявилося її особистих речей, що нас здивувало. Таке враження, що голова облради не збиралася сюди приходити більше".

За його словами, охорона адміністративного будинку облради не чинила перешкод В.ФРАНЦУЗУ, "оскільки вони знають законодавство", але і не допомагала.

Також народний депутат повідомив, що у разі, якщо печатка голови облради не знайдеться сьогодні-завтра, комісія на чолі з В.ФРАНЦУЗОМ має намір звернутися до відповідних інстанцій і вжити заходів, передбачених у випадках, коли печатка губиться або викрадається.

О.ЧЕРПІЦЬКИЙ повідомив також, що сьогодні В.ФРАНЦУЗ "уже як голова облради був запрошений на нараду до голови облдержадміністрації".

Як повідомляв УНІАН, 30 січня прес-служба Житомирської облради заявила про рейдерське захоплення обласної ради. За словами прес-секретаря голови Житомирської облради Віри РАЧКОВСЬКОЇ, "чергове засідання обласної ради сьогодні не відбулося, оскільки у залі зареєструвалося 40 депутатів, у зв`язку з чим голова обласної ради І.СИНЯВСЬКА оголосила перерву на невизначений термін".

Разом з тим, 1 лютого депутати Житомирської облради більшістю голосів (49-ма голосами із 95 депутатів облради) обрали нового голову облради - лідера фракції БЮТ В.ФРАНЦУЗА.

У роботі сесії взяли участь голова Житомирської облдержадміністрації Юрій ЗАБЕЛА та прокурор області Микола ФРАНТОВСЬКИЙ, а І.СИНЯВСЬКА була відсутньою.

У залі засідань також не були присутніми депутати від Блоку Литвина, ХДС, КПУ та Партії регіонів.

Третього лютого І.СИНЯВСЬКА у прямому ефірі Житомирського обласного телебачення заявила, що вважає В.ФРАНЦУЗА нелегітимним головою облради.