В Авдіївці двоє українських солдатів потрапили в полон

Про це кореспонденту УНІАН повідомили військовослужбовці безпосередньо з даної частини, і батьки солдатів-строковиків, які зараз там служать.

«У середу, 16 липня, двоє наших людей потрапили в полон. Вони ходили в магазин в Авдіївці за речами першої необхідності - за туалетним папером, зубною пастою, милом», - розповіли співрозмовники агентства, уточнивши, що «є місцеві жителі, які були свідками того, як хлопцям заламали руки, повалили на землю і забрали».

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Говорячи про загальну ситуацію зараз у частини, військові сказали: «Ми заблоковані з усіх боків, як мухи обліпили нас блокпости терористів. З боку бойовиків нам пред'являються постійні ультиматуми. Обіцяють нас «Градами» бомбити - або ми повинні йти, або здаватися, переходити на їхній бік». Але солдати, багато з яких ще навесні відслужили встановлений термін на строковій військовій службі, невтомно заявляють, що «нікуди не збираються йти».

Однак, в частині обурені тим, що ніхто з «вищого командування» жодного разу на час проведення АТО не прибув у частину, щоб оцінити на місці обстановку і прийняти якесь стратегічно вірне рішення

«Командування нічого нам не говорить, тільки - «тримайтеся». Якби тут побував хоча б один генерал, тоді б, можливо, якісь рішення і приймалися.

Але не те, що генерал, у нас тут жодного полковника не було з грудня 2013 року, жодного. На місце ніхто не приїжджав», - нарікають службовці в частині.

При цьому вони додають: «Ми, звичайно, сподіваємося на підмогу, щоб розблокувати цю частину... Потрібно зараз, щоб наші українські війська рухалися, йшли вперед і забирали цю ділянку - Ясинувата-Авдіївка, перекривали Путиловський міст, щоб врятувати хлопців, які зараз безпосередньо знаходяться в Донецькому аеропорту та обороняють його. Ми переживаємо за наших хлопців, які зараз в аеропорту, адже якщо ми підемо - їм буде кінець. І треба якомога швидше цей шматок закривати».

Як повідомляв УНІАН, 21 червня, в Авдіївці військова частина протиповітряної оборони №2938, що обслуговує Донецький аеропорт, зазнала з боку терористів масованого обстрілу з великокаліберної зброї.

За даними Міноборони, після того, як на допомогу полку повітряних сил прибули військовослужбовці частини спецпризначення, вони спільно дали відсіч нападникам. З боку військовослужбовців ЗС України загиблих і поранених немає. Охорона території всіх підрозділів частини зенітних ракетних військ посилена, - наголошують у Міноборони.

У той же час батьки військовослужбовців цієї частини стверджують, що командир частини звернувся до свого керівництва з проханням про допомогу, оскільки терористи розгромили КПП, знищили обладнання та сили тепер не рівні. Крім того, в частині служать вузькі фахівці-оператори з обслуговування радіолокаційних установок, які тільки автоматами фізично не зможуть відбити наступний напад терористів, якщо не буде допомоги.