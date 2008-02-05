Борис Колесников: Партія регіонів продовжить блокувати трибуну

О 9.30 на засіданні за участю Голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА вирішуватимуться процедурні питання щодо закриття першої сесії парламенту шостого скликання і відкриття другої сесії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам член фракції Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ.

Він наголосив, що завтра фракція Партії регіонів продовжить «блокувати трибуну, доки не доб`ємося прийняття постанови стосовно НАТО».

Б.КОЛЕСНІКОВ наголосив, що його фракція виступає за те, аби будь-які дії на шляху України до НАТО проводились тільки після проведення всеукраїнського референдуму.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, Партія регіонів не наполягає «на миттєвому проведенні референдуму». За його словами, якщо не буде ніяких дій у напрямі НАТО, то й не потрібно на даному етапі проводити і референдум, але якщо такі кроки робитимуться, то тоді необхідне проведення всеукраїнського референдуму.