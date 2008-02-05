Ющенко і Тимошенко відклали Гулея

Анатолій Гулей залишиться главою Ощадбанка ще як мінімум на два тижні. Віктор Ющенко і Юлія Тимошенко на вчорашній зустрічі вирішили не обговорювати питання про його подальше перебування на посту передправління Ощадбанка. Хоча буквально напередодні зустрічі прем`єр-міністр заявила про намір переконати президента «помилувати» нинішнього голову правління держбанку.

Швидше за все, питання відклали ненадовго, пише "Дело". За словами заступника секретаря ради нацбезпеки і оборони Андрія Пишного, протягом двох тижнів має відбутися засідання наглядової ради Ощадбанку, на якій все і вирішиться. «Дайте наглядовій раді спокійно розібратися! Обіцяємо: «побиття» правління банку не буде. Сьогодні установки на звільнення Анатолія Гулея немає», - запевняє Андрій Пишний, який також є членом наглядової ради Ощадбанку.

Подальша доля Гулея - це, скоріше, питання політичних домовленостей, ніж оцінки його діяльності на посту глави держбанку, вважає видання. Отже, рада Ощадбанку просто юридично «оформить» компроміс між Ющенком і Тимошенко. А значить, питання з головою правління Ощадного банка буде знято ще до засідання наглядової ради, відзначає газета.