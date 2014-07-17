Інформація про замінування будівлі ГПУ виявилась неправдивою

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної міліції.

Зокрема, як зазначили в прес-службі, «анонімна інформація про замінування будівлі ГПУ не підтвердилася, жодної вибухівки в будівлі не знайшли».

Також не підтвердилося повідомлення про замінування офісу “5 каналу”.

Наразі ж міліція перевіряє інформацію про замінування будівлі телеканалу “Інтер” на вулиці Дмитрівській в Києві, відзначили в прес-службі. На місці події працюють вибухотехніки, кінологи та працівники ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, за даними правоохоронців, анонімне повідомлення про замінування офісу одного з українських телеканалів на вул. Дмитрівська надійшло сьогодні, 17 липня, о 13.20.

Правоохоронці вживають усі необхідні заходи, спрямовані на встановлення особи, яка повідомила про замінування.

Читайте такожУ Києві СБУ затримала особу, яка повідомила про "замінування" "5 каналу"Загалом, за даними столичної міліції, за останні три доби до них надійшло 14 повідомлень про замінування тих чи інших об'єктів. Всі вони виявилися хибними. За кожним таким фактом відкрито кримінальне провадження. Один з «мінерів» вже встановлений.

Сьогодні також втретє за цей місяць шукали вибухівку в офісі «5 каналу» після повідомлення про його замінування. Крім того, анонім заявив і про замінування будівлі Генпрокуратури.