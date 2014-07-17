У Києві невідомий заявив про мінування телеканалу "Інтер"

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві, анонімне повідомлення про замінування офісу одного з українських телеканалів на вул. Дмитрівська надійшло сьогодні на спецлінію «102» о 13.20.

На місце виїхали спеціалісти вибухово-технічних служб, кінологи та працівники ДСНС.

Відомості про подію внесено до Єдиного обліку Шевченківського районного управління столичної міліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за даним фактом.Читайте також"5 канал" призупинив мовлення через чергове повідомлення про замінування

Правоохоронці вживають усі необхідні заходи, спрямовані на встановлення особи, яка повідомила про замінування.

Як повідомляв УНІАН, за даними столичної міліції, за останні три доби до них надійшло 14 повідомлень про замінування тих чи інших об'єктів. Всі вони виявилися хибними. За кожним таким фактом відкрито кримінальне провадження. Один з «мінерів» вже встановлений.

Сьогодні також втретє за цей місяць шукали вибухівку в офісі «5 каналу» після повідомлення про його замінування. Крім того, анонім заявив і про замінування будівлі Генпрокуратури.