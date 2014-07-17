Нідерланди приєднаються до розслідування авіакатастрофи Боїнга-777

Про це повідомляє Еспресо.TV із посиланням на офіційний сайт Глави держави.

"Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, в ході якої повідомив про обставини падіння на території Донецької області літака Малайзійських авіаліній, що прямував за маршрутом Амстердам-Куала-Лумпур.

У відповідь прем’єр-міністр Марк Рютте подякував Петру Порошенку за швидке реагування та висловив готовність направити голландських фахівців для спільного розслідування причин та обставин трагедії та запевнив у підтримці дій президента України", - написала прес-служба президента.