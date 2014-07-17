ЗМІ: В Боїнгу-777, що розбився на Донбасі, могли бути голландці, французи, британці й американці

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на ЗМІ і держустанови цих країн.

Так, телерадіокомпанія RTL повідомляє, що на борту могли бути більше 70 громадян Голландії.

Раніше МЗС Франції підтвердив, що на борту літака перебували четверо громадян цієї країни.

Читайте такожНа місці катастрофи малазійського літака працюють 5 бригад медиків - ОДАТелеканал ITV News з посиланням на джерело стверджує, що на борту було дев'ять британців.

Є і повідомлення про 23 американських пасажирів літака.

У той же час, в російському МНС заявили, що росіян у Боїнгу не було.

Раніше австрійські ЗМІ стверджували, що в літаку було понад 80 дітей.