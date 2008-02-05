Депутати зібрались у сесійній залі

У Верховній Раді станом на 10.05 пленарне засідання не розпочалося.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент депутати від фракції БЮТ блокують президію ВР, аби дати можливість голові ВР Арсенію ЯЦЕНЮКУ провести пленарне засідання і не допустити туди депутатів-"регіоналів".

В той же час депутати від фракції Партії регіонів заблокували трибуну парламенту і вивісили там плакат «НАТО не пройде!».

Депутати усіх фракцій на даний момент перебувають у сесійній залі.