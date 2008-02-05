На Грушевського - автомобільна пробка через пікети

Представники БЮТ, «Народної самооборони» і Блоку Черновецького проводять пікети біля будівлі Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники пікету Блоку Леоніда Черновецького вимагають відставки міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, а представники БЮТ і «Народної самооборони» виступають за проведення дострокових виборів мера столиці.

Учасники пікету вишикувалися на тротуарі по вул. Грушевського, щоб не заважати проїзду автотранспорту. Разом з тим на вулиці все ж таки виникла автомобільна пробка.

Як повідомили УНІАН представники правоохоронних органів, в акції бере участь близько 2 тис. чоловік від всіх політичних сил. Водночас, візуально більшу частину учасників акції складають представники БЮТ і «Народної самооборони».