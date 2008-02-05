Литвин пропонує запросити у ВР Генпрокуратуру

Блок Литвина має намір вимагати розблокування трибуни парламенту й початку роботи Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер блоку Володимир ЛИТВИН сьогодні журналістам у Верховній Раді.

«Ми вимагатимемо, щоб зараз почалася робота – закрили першу сесію й відкрили другу, висловили претензії, в кого які є, а далі можна продовжити консультації», - сказав В.ЛИТВИН.

Лідер фракції Блоку Литвина переконаний, що у разі продовження блокування парламентської трибуни «доведеться запрошувати Генеральну прокуратуру, щоб вона виступила арбітром, оскільки Конституція передбачає відкриття сесії в перший вівторок лютого".