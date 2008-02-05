Яценюк зайшов у президію ВР
11:09, 05 лютого 2008Політика
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Спікер чекає інформації про "мертві душі"
Арсеній ЯЦЕНЮК зайшов у президію Верховної Ради. Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК звернувся до апарату Верховної Ради України з проханням надати інформацію про кількість народних депутатів, які присутні в сесійній залі.
Він наголосив, що йдеться не про зареєстровані картки народних депутатів, а про їх «фізичну присутність» у сесійній залі.
А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що доки не буде надано таку інформацію, сесійне засідання парламенту не буде відкрито.
На даний час голова Верховної Ради знаходиться у президії на своєму робочому місці, а навколо президії перебувають народні депутати із фракції БЮТ.
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