Яценюк зайшов у президію ВР

Арсеній ЯЦЕНЮК зайшов у президію Верховної Ради. Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК звернувся до апарату Верховної Ради України з проханням надати інформацію про кількість народних депутатів, які присутні в сесійній залі.

Він наголосив, що йдеться не про зареєстровані картки народних депутатів, а про їх «фізичну присутність» у сесійній залі.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що доки не буде надано таку інформацію, сесійне засідання парламенту не буде відкрито.

На даний час голова Верховної Ради знаходиться у президії на своєму робочому місці, а навколо президії перебувають народні депутати із фракції БЮТ.